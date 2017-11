Brasil registra 1.000 amputações de pênis por ano

Por O Tempo /Com informações do Jornal da USP “Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.” Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

O câncer de pênis é um tumor raro, com maior incidência em homens a partir dos 50 anos, embora possa atingir também os mais jovens. Está relacionado às baixas condições socioeconômicas e de instrução, à má higiene íntima e a homens que não se submeteram à circuncisão, segundo o setor de Oncologia do hospital Albert Eistein.

Segundo o professor do Departamento de Urologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina (HCFM) da Universidade de São Paulo (USP), José Cury, a ocorrência de câncer de pênis se deve a três fatores principais: presença de fimose, falta de higiene adequada e infecções virais.

