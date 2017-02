Brasil só estará entre as 5 maiores economias globais em 2050

Relatório projeta crescimento de a economia brasileira para cerca de 1,5%

A PriceWaterhouseCoopers (PwC) mostra nesta terça-feira (7) um relatório em que projeta crescimento de a economia brasileira para cerca de 1,5% ao ano até 2020 e entre 2,5% e 3% de 2030 a 2050, bem distante dos 7,5% registrados no auge do crescimento em 2010. As informações são do Estadão.

De acordo com o jornal, a consultoria mostra que, até lá, o Brasil será superado apenas pela China, Índia, Estados Unidos e Indonésia. A expansão do nosso PIB, porém, será mais modesta se comparada com outros emergentes: cresceremos de US$ 3,1 trilhões para US$ 7,5 trilhões até o ano projetado.

O México, hoje a 11ª economia do mundo, pode chegar ao Top 10 ainda em 2030, enquanto a Colômbia triplicará o PIB no período. Mesmo assim, o país de Juan Manuel Santos terá sua posição prejudicada no ranking por conta do ritmo mais avançado de crescimento previsto para os emergentes: vai cair da atual 31ª posição para a 34ª.

Estados Unidos, Japão, Reino Unido e França perderão posições no ranking, esta última deixando o Top 10 e passando para a 12ª colocação até 2050. O levantamento leva em conta o PIB pelo método de paridade do poder de compra. (Sputnik News Brasil)

