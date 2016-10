Brasil sobe para o 3º lugar no ranking da Fifa e Argentina mantém liderança – Esportes – Estadão

O Brasil está de volta ao grupo das três melhores seleções do mundo. Nesta quinta-feira, a Fifa apresentou a atualização mensal do seu ranking e apontou a seleção brasileira, embalada por uma sequência de quatro vitórias sob o comando do técnico Tite, na terceira posição, com 1.410 pontos.

Neste mês, o Brasil superou a Bolívia e a Venezuela, em resultados que deixaram a equipe na liderança das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018. E esses triunfos também levaram a equipe a ascender na lista da Fifa ao ultrapassar a agora quarta colocada Bélgica e assumir o terceiro lugar.

Com Tite no comando, seleção embalou uma sequência de quatro vitórias seguidas

Os próximos compromissos do Brasil vão ser também pelas Eliminatórias, no dia 10, diante da Argentina, no Mineirão, e na madrugada do dia 15 para o 16, contra o Peru, fora de casa. E um desses adversários, a Argentina, permanece na liderança do ranking.

A Argentina vem acumulando resultados ruins nos últimos compromissos nas Eliminatórias – empatou com o Peru e perdeu para o Paraguai em outubro -, o que inclusive deixou ameaçada a sua classificação para a Copa do Mundo de 2018. Ainda assim, sustentou o primeiro lugar, com 1.621 pontos. Já o Peru, com chances reduzidas de ir à Rússia, ocupa o 23º lugar da lista.

Atual campeã mundial e tendo vencido os dois compromissos pelas Eliminatórias em outubro, diante de República Checa e Irlanda do Norte, a Alemanha é a segunda colocada, com 1.465 pontos.

A agora quarta colocada Bélgica, que venceu Chipre e Bósnia-Herzegovina pelas Eliminatórias neste mês, é seguida por duas seleções sul-americanas. A Colômbia, que bateu o Paraguai e empatou com o Uruguai, neste mês é o quinto colocado, logo à frente do Chile, que recentemente superou o Peru e perdeu para o Equador, mas está fora da zona de classificação para a Copa do Mundo, embora seja o atual campeão da Copa América.

A França, embalada por vitórias sobre Bulgária e Holanda, ocupa o sétimo lugar. Atual campeã europeia e seleção que aplicou dois 6 a 0 em sequência, diante de Andorra e Ilhas Faroe, a seleção portuguesa é a oitava colocada. E o Top 10 do ranking da Fifa é completado pelas seleções do Uruguai e da Espanha, que ultrapassou País de Gales.

Sede da próxima edição da Copa do Mundo, a Rússia perdeu 15 posições e perdeu para o 53º lugar. Líder do seu grupo nas Eliminatórias, Montenegro teve a maior ascensão, de 49 posições, para atingir a 56ª colocação. Já a maior queda foi do Chipre, de 52 lugares, para a 139ª posição.

A próxima lista do ranking de seleções vai ser divulgada em 24 de novembro.

Confira a classificação atualizada do ranking da Fifa:

1º – Argentina, 1.621 pontos

2º – Alemanha, 1.465

3º – Brasil, 1.410

4º – Bélgica, 1.382

5º – Colômbia, 1.361

6º – Chile, 1.273

7º – França, 1.271

8º – Portugal, 1.231

9º – Uruguai, 1.175

10º – Espanha, 1.168

11º – País de Gales, 1.113

12º – Inglaterra, 1.090

13º – Itália, 1.082

14º – Suíça, 1.071

15º – Polônia, 1.029

16º – Croácia, 1.027

17º – México, 1.001

18º – Costa Rica, 971

19º – Equador, 932

20º – Holanda, 901

