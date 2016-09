Brasil sofre pressão no fim, mas vence Grã-Bretanha na estreia do fut de 7

Com gols de Leandrinho e Maycon, seleção brasileira joga para um público pequeno, mas supera britânicos por 2 a 1 e larga na frente no grupo A. Irlanda é o próximo rival

Assim como na Paralimpíada de Londres 2012, o Brasil fez a sua estreia no futebol de 7 da Rio 2016 contra a Grã-Bretanha. Jogando para um público pequeno no Estádio de Deodoro, a equipe comandada por Paulo Cabral levou sufoco no segundo tempo, mas venceu a partida inaugural por 2 a 1, gols de Leandrinho e Maycon, com Porcher descontando para os britânicos. A seleção brasileira, que está no grupo A, volta a jogar no sábado contra a Irlanda, às 19h. O time canarinho fecha a sua participação na primeira fase na próxima segunda, contra a Ucrânia, às 19h. Atual campeã paralímpica no futebol de 7, a Rússia não disputa o torneio, uma vez que a sua delegação foi completamente banida da Rio 2016.

– Os primeiros dez minutos a gente sempre começa estudando o adversário e todo mundo quer ganhar do Brasil numa Paralimpíada aqui. A equipe pode até sair sem medalha daqui, mas se ganhar do Brasil já sai satisfeita. Qualquer estreia é difícil, o negócio é entrar tomando todos os cuidados possíveis vendo o que vai acontecer. A Grã-Bretanha fez um segundo tempo firme, mas no fim nós conseguimos administrar o placar – afirmou o técnico Paulo Cabral.

o jogo

O jogo começou equilibrado, com chances para os dois lados até que, aos nove minutos jogados, Leandrinho recebeu de fora da área, trouxe para dentro e chutou no contrapé do goleiro Moore, que não conseguiu praticar a defesa. Era o primeiro gol brasileiro. Aos 15, a Grã-Bretanha teve a sua melhor chance para empatar. Após cobrança de falta da entrada da área, a bola chegou limpa para Crossen, que mandou por cima do gol.

O Brasil respondeu três minutos depois. Em chute de fora da área de Felipe Gomes, Leandrinho se esticou para pegar o rebote, mas acabou não alcançando a bola. Aos 20, a seleção brasileira conseguiu chegar ao seu segundo gol. Em boa jogada de Di Maria, a bola chegou limpa para Maycon, que chutou duas vezes para balançar a rede: 2 a 0.

A seleção brasileira ainda teve uma grande oportunidade para ampliar antes do intervalo, mas o goleiro Moore desviou com a ponta dos dedos o chute de Fernandes que tinha endereço certo. Na sequência da jogada, a Grã-Bretanha puxou contra-ataque, e Crossen carimbou a trave brasileira em um chute forte de esquerda. Sorte dos brasileiros que foram para o intervalo com dois gols de vantagem.

O segundo tempo mal começou, e Grã-Bretanha já apresentou o seu cartão de visitas. Depois de receber passe na entrada da área brasileira, Porcher teve tempo de ajeitar o corpo e bater no canto direito de Marcão, que não conseguiu fazer a defesa. Era o primeiro gol dos britânicos. O Brasil não se abateu e continuou procurando o ataque. Aos nove, Leandrinho teve duas chances em sequência, mas não conseguiu o gol.

Aos poucos, a equipe comandada por Paulo Cabral foi tentando cadenciar o jogo. Somente aos 20 aconteceu uma nova finalização, mais uma vez com Leandrinho, que dessa vez parou no goleiro Moore. Aos 23, Crossen perdeu uma chance incrível dentro da área brasileira, finalizando rente à trave. Segundos depois, foi a vez de Nugent dominar de frente para o gol e ser desarmado por Marcão, que saiu da meta para aplicar um carrinho salvador.

escalações

Brasil: Marcão, Fernandes, Zeca, Di Maria, Leandrinho, Maycon e Felipe Gomes. Entraram: Jhon, Zeca, Frabrizio Nascimento, Igor, Hudson, Wesley, Wanderson e Jean Diniz. Técnico: Paulo Cabral.

Grã-Bretanha: Moore, Irons, Crossen, Rutter, Rudder, Highdale e Nugent. Entraram: Hickman, Barker, Porcher, Paterson, Leavy, Kay e Blackwell. Técnico: Keith Webb.

sobre o futebol de 7

O futebol de 7 é disputado por atletas com deficiência decorrentes de paralisia ou lesão cerebral. Os atletas são divididos nas classificações FT5 a FT8, onde quanto menor o número, maior é o grau de limitação. Uma equipe deve ter sempre um jogador FT5 ou FT6 em campo e não pode ter mais do que um atleta FT8 em ação ao mesmo tempo.

Por Flávio DilascioRio de Janeiro

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...