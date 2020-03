Brasil tem 13 casos confirmados de novo coronavírus

(Foto:Reprodução)- São Paulo tem 10 casos, e os demais foram registrados no Rio de Janeiro, no Espírito Santo e na Bahia.

Prevenção é a única vacina contra o novo coronavírus

O Ministério da Saúde divulgou nesta sexta-feira (6) o mais recente balanço sobre o novo coronavírus (Sars-Cov-2) no Brasil.

Os principais dados do boletim apontam:

13 casos confirmados, eram 8 casos no balanço de quinta-feira

4 estados têm casos: SP (10), RJ (1), ES (1) e BA (1); há um caso no DF que aguarda contraprova

768 casos suspeitos, eram 635 no boletim anterior

480 casos foram descartados desde o início do monitoramento

O aumento do número de casos entre quinta e sexta-feira está concentrado em São Paulo. No boletim anterior, o estado tinha seis casos. Entre eles, quatro classificados como importados e outros dois como transmissão local.

Casos pelo Brasil

Casos de novo coronavírus no Brasil

Unidade da Federação Suspeitos Confirmados Descartados

AL – Alagoas 7 0 1

AM – Amazonas 2 0 4

BA – Bahia 15 1 32

CE – Ceará 12 0 24

DF – Distrito Federal 36 0 13

ES – Espírito Santo 1 1 12

GO – Goiás 4 0 12

MA – Maranhão 0 0 2

MG – Minas Gerais 123 0 17

MS – Mato Grosso do Sul 8 0 9

MT – Mato Grosso 6 0 1

PA – Pará 4 0 5

PB – Paraíba 3 0 3

PE – Pernambuco 6 0 14

PI – Piauí 1 0 2

PR – Paraná 25 0 13

RJ – Rio de Janeiro 111 1 67

RN – Rio Grande do Norte 7 0 8

RO – Rondônia 1 0 0

RS – Rio Grande do Sul 112 0 41

SC – Santa Catarina 59 0 10

SE – Sergipe 3 0 1

SP – São Paulo 1 222 10 189

TOTAL 768 13 480

Fonte: Ministério da Saúde

Levantamento divulgado nesta sexta-feira (6) pela universidade norte-americana Johns Hopkins mostrou que o número de infecções causadas pelo novo coronavírus chegou a 100.347 em todo o mundo.

A China continua sendo o país com o maior número de casos registrados, são 80.710 até o momento. A maior parte deles está concentrada na província de Hubei, que nas últimas 24h não registrou nenhum novo caso de Covid-19; é a primeira vez desde o início do surto.

Escolas promovem aulas para prevenção contra o novo cornavírus Coreia do Sul, Irã e Itália são os três países que mais registraram casos de infecção por Covid-19 fora da China. Até o momento, mais de 80 países confirmaram casos de novo coronavírus. Na América Latina, Brasil, Argentina, México, Chile, Equador, República Dominicana e Peru já têm registros da doença.

Fonte:G1 O Globo

06/03/2020 16h17

