Brasil tem 21% de chances de vencer a Copa, aponta estudo da FGV

A pesquisa coloca a Espanha em segundo lugar, com 13,5%.

Um estudo feito por pesquisadores da Escola de Matemática Aplicada da Fundação Getúlio Vargas (FGV) apontou que a seleção brasileira do técnico Tite é a favorita para vencer a Copa do Mundo da Rússia, com exatamente 21% de chances.

De acordo com o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, o estudo foi concluído com base em mais de 1 milhão de simulações feitas a partir dos gols marcados e sofridos nos últimos quatro anos em cada partida das 207 seleções que são filiadas à Fifa.

A segunda seleção favorita é a Espanha, com 13,5% de chances. Em terceiro lugar vem a Alemanha, com 11,4%, seguida pela França, com 9,5%, e pela Argentina, 8,5%.

“Os resultados estão de acordo com o esperado. O Brasil é o favorito, mas não significa que tem alta chance de ganhar. Não é isso que está refletido no estudo. A chance de não ser campeão é maior. Se é de 21% a chance de vencer, tem quase 80% de não vencer. É importante ler o número com esse olhar”, explicou o pesquisador da FGV Moacyr Alvim ao diário carioca.

Por: NOTÍCIAS AO MINUTO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro)

Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...