Brasil triunfa sobre Itália e fatura título do Mundialito de futebol de areia

Fonte: Gazeta Esportiva -Jogando nas areias de Santos, o Brasil goleou a Itália pelo Mundialito de Futebol de areia, faturando o título na manhã deste domingo. O placar final ficou em 8 a 2. Mauricinho, Nelito e Bokinha marcaram duas vezes cada. Lucão e Catarino completaram a goleada. Palmacci e Zurlo descontaram para os italianos.

“Estamos muito felizes. Vencemos uma seleção de altíssimo nível, que já está classificada para a Copa do Mundo, e mostramos nossa força, que o trabalho está no caminho certo. Foi uma vitória com a cara desse grupo, mantivemos o fôlego e a concentração durante todo o jogo, jogamos no mesmo ritmo toda a partida, estamos bem preparados e isso é mérito do planejamento que é feito pela comissão técnica”, afirmou Catarino.

om a vitória, o Brasil somou seis pontos e se manteve invicto no torneio, erguendo a taça. Anteriormente, o Brasil havia vencido o Japão, por 4 a 4 (2 a 1 nos tiros livres) e o México, por 5 a 1. O vice-campeonato ficou justamente com os japoneses, que derrotaram os mexicanos por 8 a 0 neste domingo.

“Foram três bons jogos, uma competição importante, que exigiu bastante da equipe. Estamos evoluindo, existem alguns pontos a melhorar, claro, mas fiquei feliz de vez como o Brasil se comportou em quadra. Todos estão de parabéns pela conquista, vamos comemorar hoje esse belo resultado, e amanhã já pensamos em Dubai”, concluiu o treinador Gilberto Costa.

Agora, a Seleção Brasileira de futebol de areia viajará para os Emirados Árabes Unidos, onde disputará a Copa Intercontinental da modalidade, entre os dias 1 a 5 de novembro. Todos estes torneios servem como preparação para as eliminatórias da Copa do Mundo, que ocorrerão em fevereiro, no Paraguai. Já a principal competição do futebol de areia será em maio, nas Bahamas.

