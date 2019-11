Brasil vence Angola e fecha fase de grupos do Mundial sub-17 na liderança

Nesta sexta-feira, a Seleção Brasileira derrotou a Angola por 2 a 0, no Estádio Olímpico, em Goiânia, e encerrou a fase de grupos do Mundial sub-17 com 100% de aproveitamento. Os gols da equipe comandada por Guilherme Dalla Déa foram marcados por Talles Magno, do Vasco, e Gabriel Verón, do Palmeiras.

Com a vitória, o Brasil encerrou a fase inicial da competição com nove pontos, isolado na primeira colocação do grupo A. O adversário da equipe nas oitavas de final será definido apenas após a conclusão dos jogos de todos os grupos. Enquanto isso, a Angola permaneceu com seis pontos, avançando às oitavas na segunda posição.

O Brasil teve desempenho abaixo do esperado na primeira etapa e pouco produziu ofensivamente. Kaio Jorge levou perigo em falta batida de falta à direito do gol e Diego Rosa perdeu duas chances seguidas: primeiro com chute defendido por Cambila e depois testando para fora.

A Seleção não conseguiu concertar os problemas técnicos no segundo tempo e viu Zito quase abrir o placar para a Angola após jogada individual. No entanto, em jogada de bola parada, os brasileiros foram às redes. Gabriel Verón bateu escanteio pela direita, Henri escorou de cabeça e Talles Magno apenas empurrou para o gol.

Mais tranquilo em campo, o Brasil logo conseguiu chegar ao segundo gol. Gabriel Verón recebeu a bola no meio-campo, carregou em velocidade, deixou quatro adversários para trás e deslocou o goleiro Cambila. Golaço do palmeirense.

Fonte:Gazeta Esportiva (foto: Alexandre loureiro)02/11/2019 10:25

