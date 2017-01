Brasil vence o Japão e se aproxima de uma vaga nas oitavas do Mundial

A Seleção Brasileira de handebol entrou em quadra neste domingo para medir forças com o Japão, no Mundial da França de 2017, e conseguiu mais uma vitória na competição. Sabendo administrar sua vantagem, o Brasil deslanchou no final e conseguiu um importantíssimo triunfo por 27 a 24, que aproxima a equipe da classificação para as oitavas de final do torneio.

Com o resultado, o Brasil chegou aos quatro pontos no Grupo A do Mundial de 2017 e alcançou provisoriamente à terceira posição na chave. Caso a Rússia vença a Polônia na próxima segunda-feira, a Seleção Brasileira precisará de apenas um empate nos próximos dois jogos para avançar para as oitavas de final da competição.

O primeiro tempo de partida apresentou um grande equilíbrio. Desde o minuto inicial até a parte final do primeiro tempo, as equipes ficaram trocando a liderança do placar e não conseguiam deslanchar para ficar em vantagem. A partir dos 22 minutos, a Seleção Brasileira conseguiu ter uma boa atuação e chegou a abrir quatro pontos. No entanto, o Japão ainda se recuperou e diminuiu a desvantagem para encerrar a etapa inicial em 14 a 12 para o Brasil.

A partida voltou para o segundo tempo de forma parecida, contando com um grande equilíbrio. O Brasil, porém, conseguia administrar bem a vantagem construída na etapa inicial. Na reta final do jogo, a Seleção Brasileira teve êxito em se aproveitar do desespero japonês e abriu frente, chegando a liderar o placar por cinco pontos. Com isso, o time verde e amarelo só administrou nos minutos finais e marcou em contra-ataques para fechar o triunfo em 27 a 24.

O Brasil volta a jogar pelo Grupo A do Mundial de Handebol na próxima terça-feira, às 11h( de Brasília), quando mede forças com a Noruega. O Japão atuará na mesma data, mas entrará em quadra um pouco mais tarde, às 14h45(de Brasília), para enfrentar a Rússia.

Se vencer, o Brasil garante vaga nas oitavas de final e ao menos iguala sua melhor participação em Mundiais de handebol.

Fonte: Terra.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...