Brasil vence Paraguai e encaminha vaga no Sul-Americano

Com emoção no fim, Seleção de Micale superou os paraguaios por 3 a 2

Pela terceira rodada do Sul-Americano Sub-20, o Brasil entrou em campo no Equador e deu um grande passo rumo ao hexagonal da competição. Com gols de Matheus Sávio, Richarlison e Felipe Vizeu, os comandados de Micale fizeram 3 a 2 em cima do Paraguai, que marcou seus gols com Medina, já no finalzinho.

Os três pontos foram conquistados na cidade de Ambato, após duas partidas em Riobamba. Desta forma, o Brasil segue na liderança do Grupo A, agora com sete pontos. Fechando a fase de grupos, a Seleção ainda vai enfrentar a Colômbia, na próxima terça.

Apesar de alguns poucos lances de perigo para cada um dos lados, o cenário morno e sem tanta efetividade dos times prevaleceu no primeiro tempo. Com pouco mais de dez minutos, o Brasil acertou a trave com Richarlison. Pouco depois, o jogador do Flu ganhou na força do adversário e cruzou para Léo Jabá, que só não marcou devido à boa intervenção com os pés do goleiro Arzamendia. Já o Paraguai viveu seu melhor momento com meia hora. O goleiro Caíque não conseguiu encaixar a finalização de fora da área, mas o atacante Ferreira não conseguiu aproveitar o rebote dentro da pequena área.

A partida caminhava para o fim de uma primeira etapa com as duas equipes propondo pouco suas ações, prevalecendo o toque de bola, mas sem objetividade em cada um dos passes. Porém, mesmo sem se impor, o Brasil conseguiu sair na frente e para isso contou com um pouco de sorte. Na cobrança de falta de Matheus Sávio, a bola desviou na barreira e matou o goleiro paraguaio. 1 a 0.

A derrota momentânea obrigou o Paraguai a tentar sair mais para o jogo em busca do empate no segundo tempo. Porém, a proposta ofensiva também permitiu ao Brasil encontrar mais espaços em campo e amadurecer outros gols. Se o campo irregular não ajudava na qualidade dos passes, a Seleção utilizou outro recurso para voltar a marcar. No chutão de Caíque, Vizeu desviou de cabeça e colocou Richarlison de frente para o gol. O garoto não desperdiçou e ampliou a vantagem. 2 a 0.

Mais tranquilo e com a vitória encaminhada, o Brasil sacramentou o triunfo após dois lances. Primeiro, Villalba recebeu o vermelho direto ao chegar de sola em Robson, e deixou seu país com um jogador a menos. Abatido, o Paraguai ainda foi vazado mais uma vez, agora pelos pés de Felipe Vizeu, que só escorou após a boa jogada de Léo Jabá.

Com mais 15 minutos pela frente, o Paraguai parecia morto, mas ainda conseguiu diminuir a vantagem com Medina, por duas vezes. O primeiro gol saiu de pênalti. E já no apagar das luzes, o atacante voltou a marcar, dessa vez em um golaço de fora da área que encobriu o goleiro Caíque. Pequeno susto no final, mas que não impediu a vitória brasileira no final. 3 a 2.

Fonte: Lance.

