Brasileira conquista mundial de esgrima na Hungria

Nascida em Milão, a atleta já tinha um ouro por equipes (2009) e dois bronzes, individual (2010) e por equipes (2011), em mundiais, mas pela Itália, uma das maiores potências na esgrima . Em 2014, no entanto, Moellhausen decidiu competir pelo Brasil, país de origem de sua mãe, em vista dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro.

Atleta Nathalie Moellhausen bate competidora chinesa na final, sobe ao lugar mais alto do pódio e conquista feito inédito para a esgrima brasileira A ítalo-brasileira Nathalie Moellhausen fez história nesta quinta-feira (18) e conquistou o primeiro título mundial do Brasil na esgrima.

