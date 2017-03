Brasileira pode pegar 40 anos de prisão por tráfico nas Filipinas

Segundo disse o advogado de Yasmin, Keneth Tiu, em entrevista ao “Fantástico”, “os juízes e os promotores estão bem mais rigorosos nos processos envolvendo drogas por causa do presidente Duterte. Isso deixa as coisas mais complicadas para Yasmin”. “O caso dela é muito difícil”, concluiu ele.

O chefe da agência de combate às drogas do país, Wilkins Villanueva, afirma que a maioria da cocaína que tenta entrar nas Filipinas sai do Brasil, especificamente do Rio de Janeiro. Grande parte dos transportadores da droga não são brasileiros, há também malaios, filipinos e russos. Para ele, “o governo brasileiro precisa estar vigilante”.

Agentes da polícia dos Estados Unidos, que ficam no aeroporto de Dubai, sugeriram aos filipinos que revistassem as malas da brasileira. A parceria entre os países para o combate ao tráfico de drogas tem aumentado o número de apreensões.

A brasileira Yasmin Fernandes, de 20 anos, está detida desde 15 de outubro de 2016 em um presídio da região metropolitana de Manila, capital das Filipinas, sob a acusação de tráfico de drogas. O presidente do país Rodrigo Duterte lidera uma política de extermínio a traficantes e até mesmo a usuários no país.

You May Also Like