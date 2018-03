Brasileira Raiane Aparecida Prando Damasceno, de nove anos, foi a campeã do Concurso Miss das Américas Internacional

“Ana Isabel Gomes Campos”, 07 anos da cidade de Novo Progresso participou da disputa. (Foto Divulgação)

De Aquidauana para o Mundo, “mini miss” vence concurso internacional na Colômbia

A aquidauanense Raiane Aparecida Prando Damasceno, de nove anos, foi a campeã do Concurso Miss das Américas Internacional

A aquidauanense Raiane Aparecida Prando Damasceno, de nove anos, foi a campeã do Concurso Miss das Américas Internacional, que aconteceu em Cartagena de Índias, na Colômbia entre os dias 6 e 11 de março.

A mãe de Raiane, Josiane Souza Prando Damasceno, falou com exclusividade com a Equipe do O PANTANEIRO sobre a emoção e importância da conquista. “Ter vindo representar o Brasil na Colômbia no evento Reino de las Américas, foi uma das maiores experiências vividas por mim e minha filha. O evento é totalmente voltado para caridade, para um hospital de crianças com câncer. Mostra que ser miss não é só ter beleza, ser miss é você ter compaixão com o próximo. Isso no faz pensar, refletir sobre muitas coisas”.

Além de Raiane estiveram representando Luiza Torezani Zimmerman, 06 anos de idade da cidade de São Roque do Canaã do estado do Espirito Santo, Ana Isabel Gomes Campos, 07 anos da cidade de Novo Progresso no estado do Para, Bárbara Martins Leles Cabral, 10 anos da cidade de Coronel Fabriciano no estado de Minas Gerais, Rafaela Zorzal Nunes, 10 anos de idade do estado do Espirito Santo, Maria Luíza Scarpat Bizinelli, 12 anos de idade do estado do Espirito Santo e Andriele Caterine Silva, 22 anos anos de idade da cidade de Itumbiara no estado de Goiás. O grupo do Brasil também foi comporto pelos diretores nacional do Beleza Fashion Brasil, Edenir Vaz, Josmair Cardoso, advogado Dr. Wanderson Marcel Vaz Pereira e juntamente com a Madrinha Oficial do BFB, Dra. Cirlei Gomes.

“Não tem preço que pague, queremos agradecer a todos que torceram por nós e nos apoiaram. Voltaremos com muito orgulho para o Brasil” – finalizou Josiane.

