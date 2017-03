Brasileira será premiada entre as 15 melhores cientistas

Fernanda Werneck receberá a honraria Rising Talents, em Paris, no final do mês

No dia 21 de março, a goiana Fernanda de Pinho Werneck, 35 anos, subirá ao palco do Hotel Pullman em Paris, com um apelo que ela repete sempre: “Precisamos repensar os nossos hábitos se quisermos deter o avanço do aquecimento global”.

Bióloga, mestre em ecologia pela Universidade de Brasília e doutora pela americana Brigham Young University, ela venceu em 2016 o prêmio Para Mulheres na Ciência, desenvolvido pela L’ Oréal, com a Unesco e a Academia Brasileira de Ciências. Neste ano, ela vai para Paris para ser uma das 15 agraciadas na edição internacional da premiação, a Rising Talents.

A pesquisa de Fernanda está focada no nível de resistência das espécies aos distúrbios do clima, que transformarão a vida animal. Ela quer saber, especialmente, a resposta que os répteis dão às mudanças climáticas e os riscos de extinção de cada um. “Esses animais não conseguem regular a temperatura do corpo e são mais suscetíveis às mudanças”, diz.

A goiana começou o estudo no cerrado e o estendeu à Amazônia, dois biomas ameaçados, sobretudo pelo desmatamento. Fernanda integra a equipe do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia e aproveitará o prêmio para divulgar o que toda cientista sente na pele: “Saímos da graduação em equilíbrio com os homens, mas vamos perdendo terreno. No mundo, apenas 30% dos pesquisadores são mulheres. A ascensão na carreira é difícil para nós.”

As inscrições para a 12ª edição brasileira do prêmio já estão abertas e podem ser feitas pelo site.

