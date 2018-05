Brasileiro de 18 anos é contratado pelo Real Madrid e recebe a camisa 9

O Real Madrid surpreendeu nesta terça-feira (29) ao apresentar oficialmente o atacante brasileiro Rodrigo Rodrigues, de apenas 18 anos. O atleta, que pertencia ao Novorizontino, estava na mira do clube espanhol há alguns meses. Ele assinou um contrato de seis temporadas e já recebeu a camisa 9 do time merengue.

“É a realização de um sonho poder vestir a camisa do maior clube do mundo. Tenho certeza de que estou no melhor lugar para me desenvolver como jogador. Espero dar muitas alegrias ao torcedor e conquistar títulos”, afirmou Rodrigo, em declarações reproduzidas pelo jornal “AS”, da Espanha.

Apesar de ter sido negociado pelo Novorizontino, Rodrigo chamou a atenção do Real quando estava emprestado ao Palmeiras e, com a camisa do Verdão, brilhou no Mundial sub-17 de clubes ano passado, marcando cinco gols em cinco jogos.

A transferência dele para o Real Madrid foi costurada pelos agentes Edu Schmidt, Neto Genovez e Guilherme Alves. “Rodrigo é um dos jogadores mais talentosos do mundo em sua geração e têm toda a estrutura possível para crescer ainda mais. Foram meses de trabalho intenso. Nós só podemos agradecer ao Novorizontino e ao Real Madrid pelo profissionalismo nesta negociação” comentou Edu.

Rodrigo vai atuar inicialmente nas categorias de base do Real Madrid. A ideia do clube é promovê-lo aos profissionais somente na temporada 2019/20.

POR NOTÍCIAS AO MINUTO/ RODRIGO RODRIGUES

