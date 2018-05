Brasileiro está entre os selecionados para o VAR na Copa do Mundo

Nesta segunda-feira, a Comissão de Árbitros da Fifa selecionou 13 assistentes que atuarão exclusivamente no sistema árbitro de vídeo durante a Copa do Mundo, na Rússia. Um deles é o brasileiro Wilton Pereira Sampaio.

A Fifa explicou que a seleção do grupo foi baseada na experiência dos árbitros auxiliares com os sistemas de vídeo e suas participações em cursos de preparação da entidade.

Além do brasileiro, compõem a lista outros dois assistentes da Conmebol, um da AFC (Confederação Asiática de Futebol) e nove da Uefa. Outros árbitros também foram convocados para atuar como membros na equipe de vídeo.

A entidade, durante as duas últimas semanas realizou na Itália seminários com árbitros de todas as confederações selecionadas para o futebol, explicando que todas as partidas na Copa da Rússia contarão com um árbitro de vídeo principal e outros três assistentes.

