Brasileiro morre em ataque de tubarão nos Estados Unidos

(Foto:Reprodução)- Um brasileiro identificado como Arthur Medici, de 26 anos, morreu no sábado (15), após de ser atacado por um tubarão na baía de Cape Cod, em Massachusetts, Estados Unidos.

Segundo amigos da vítima, Arthur, que é natural do Espírito Santo, morava no país há quatro anos e gostava de surfar. Ele estava praticando o esporte quando foi atacado pelo tubarão. O brasileiro chegoua a ser socorrido no hospital do balneário, mas morreu ao dar entrada na unidade de saúde.

A previsão é que o corpo de Arthur siga para o Brasil na sexta-feira (21).

