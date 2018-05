Brasileiros campeões olímpicos no vôlei de praia anunciam fim da dupla

Após quatro anos e meio jogando com Bruno, Alison diz que o fim da união foi amigável.

Alison e Bruno Schmidt encerraram parceria no vôlei de praia. A dupla conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016. Após quatro anos e meio jogando com Bruno, Alison diz que o fim da união foi amigável, sem dar pistas sobre seu futuro nas areias.

“Foram anos maravilhosos. Tenho orgulho do que construímos juntos, um time que foi exemplo para muita gente, que alcançou todos os resultados, mas que chegou ao fim. Conversamos e entendemos que é o momento de buscarmos coisas novas, e o mais importante é que, além das boas lembranças de tantas conquistas, ficam a amizade, o respeito e o carinho que um tem pelo outro”.

Juntos, Alison e Bruno conquistaram o ouro nos Jogos Olímpicos Rio-2016 e títulos de Copa do Mundo (2015), Circuito Mundial (2015), World Tour Finals (2016/2015), Super Praia (2017/2016/2015/2014) e Circuito Brasileiro (2016/2015), entre outros.

Sobre planos para o futuro e novo parceiro, Alison prefere esperar.

“Ainda é cedo para falar qualquer coisa, é começar do zero. Vou me reunir essa semana com a comissão técnica e vamos pensar no futuro. Temos a corrida olímpica começando no início do ano e precisamos planejar tudo muito bem porque o objetivo é estar em Tóquio-2020”, disse Alison, que foi vice-campeão olímpico em Londres-2012.

