Brasileiros criam teste capaz de diagnosticar Alzheimer em 30 minutos

Exame consegue identificar alterações da proteína ‘Adam-10’ por meio de um sensor eletroquímico com anticorpos

Cientistas brasileiros da Universidade Federal de São Carlos criaram um teste sanguíneo que consegue diagnosticar Alzheimer em apenas meia hora. A doença provoca a morte das células do sistema nervoso e um dos principais sintomas é a perda progressiva da memória.

Segundo o G1, os pesquisadores criaram um sensor eletroquímico com anticorpos, capaz de identificar a quantidade da proteína ‘Adam-10’, que caso apresentasse alterações poderia indicar a presença da doença. Em seguida, os dados são lidos por um programa de computador e, em 30 minutos, já é possível diagnosticar Alzheimer.

“Quanto mais alteração na proteína, maior o avanço da doença. Essa foi a relação direta que a gente encontrou nesses resultados”, afirma Marcia Caminatti, pesquisadora da UFSCar.

Cerca de 1,2 milhão de pessoas no Brasil sofrem da doença, segundo a Associação Brasileira de Alzheimer. O grupo espera que o novo exame possa ajudar a detectar o Alzheimer ainda em fase inicial.

Ainda de acordo com a reportagem, outra vantagem do método inédito está no custo do teste.

“Ele tem um custo de produção da ordem de R$ 3. Quando a gente compara isso com a tomografia computadorizada, que é um dos métodos utilizados para o diagnóstico, a tomografia gira em torno de R$ 400 a R$ 800. Então, é um custo bem mais baixo”, explica Ronaldo Censi Faria, pesquisador da UFSCar.

