Brasileiros dão show e dominam premiação extra do UFC Houston

Marcel Fortuna foi um dos premiados por sua performance (Foto Divulgação) – Dois dos três brasileiros que participaram do UFC Fight Night 104, ocorrido na madrugada deste domingo (5), em Houston (EUA), tiveram ainda mais motivos para saírem do Toyota Arena felizes da vida. Jéssica ‘Bate-Estaca’ e Marcel Fortuna ganharam bônus e levarão para casa uma grana extra da organização.

A brasileira foi agraciada por ter feito a ‘Melhor Luta da Noite’ ao lado de Angela Hill. A paranaense levou a melhor na decisão dos juízes laterais após três rounds muito intensos e com períodos de trocação franca. Já Fortuna, que também é conhecido como ‘Mãozinho’, foi um dos atletas que levou bônus por ‘Performance da Noite’. Ele nocauteou o gigante americano Anthony Hamilton, 22 kg mais pesado que o brasileiro, ainda no primeiro round em sua estreia no torneio.

O outro prêmio de Performance da Noite ficou nas mãos de Chan Sung Jung. O ‘Zumbi Coreano’ retornou ao Ultimate após mais de três anos afastado para poder servir ao exército do seu país. E sua volta foi triunfal, com direito a nocautear Dennis Bermudez ainda no primeiro assalto.

Cada um dos premiados – incluindo Angela Hill – levam para casa 50 mil dólares (cerca de R$ 156 mil) além das suas respectivas bolsas.

Ag. Fight

