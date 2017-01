Brasileiros invadem Coliseu e caem de uma altura de 4 metros

Dois homens invadiram o monumentos de madrugada e um se feriu

Dois brasileiros, de 31 e 33 anos, escalaram o portão de entrada do Coliseu, em Roma, e caíram de uma altura de quatro metros, informou a polícia local nesta segunda-feira (16).

PUB

O acidente ocorreu durante a madrugada, por volta das 2h30 locais (23h30 no horário de Brasília), e os agentes de polícia foram acionados. De acordo com as primeiras informações, os dois “invasores” seriam brasileiros e um deles foi levado a um hospital da capital italiana com fratura grave na bacia. Os dois foram denunciados por invasão de edifício público. (ANSA)

Fonte: Notícias ao minuto.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...