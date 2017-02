Brasileiros lançam nos EUA pílula do câncer como suplemento alimentar

Em abril do ano passado, lei que liberou o uso da fosfoetanolamina foi até sancionada, mas, depois, suspensa pelo STF. Produto será vendido pela web.

Lembra-se da polêmica da pílula do câncer? Em abril do ano passado, uma lei que liberou o uso da pílula como medicamento foi até sancionada, mas, pouco depois, suspensa pelo STF (Supremo Tribunal Federal). Porém pesquisadores que participaram dos estudos sobre a pílula do câncer anunciaram que vão vender a fosfoetanolamina como suplemento alimentar em em produto anunciado no site de uma empresa registrada nos Estados Unidos e que, em breve, começa a ser vendido pela internet. Saiba mais na reportagem do Fantástico.

