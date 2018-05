BRASILEIROS PROTESTAM CONTRA MORO EM EVENTO DE DORIA, CANDIDATO DO PSDB

Sergio Moro é alvo de um processo neste momento em Nova York, onde brasileiros o acusam de perseguir o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, líder em todas as pesquisas, e também de vender o Brasil.

Moro palestra num evento patrocinado, que foi organizado por João Doria Júnior, candidato do PSDB ao governo de São Paulo, com quem Moro posou sorridente para fotografias, que geraram revolta na internet.

No mesmo evento desta quarta-feira, também palestra Carlos Marun, indicado por Eduardo Cunha para ser o articulador político de Michel Temer, já denunciado como corrupto e chefe de quadrilha.

Nessa terça-feira, 15, Moro recebeu o prêmio “Pessoa do Ano” pela Câmara do Comércio Brasil-EUA. Na entrada do evento, que ocorreu no Museu de História Natural de Nova York, Moro foi alvo de protestos em que foi acusado de praticar ‘lawfare’ – uma perseguição judicial que visa retirar o ex-presidente Luiz Inácio Lula das eleições presidenciais de 2018 (leia mais).

