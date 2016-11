Brasileiros são presos após incendiarem veículo no Paraguai

Três brasileiros foram presos em Pedro Juan Caballero, cidade que faz fronteira com Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul, por colocarem fogo em um carro em uma estrada vicinal da região, na noite deste sábado (12). Os suspeitos estudam medicina no Paraguai.

De acordo com o site Porã News, José Ricardo Manchi, 40 anos, de Araçatuba, no interior de São Paulo, Jonas Cunha de Souza, 22 anos, residente no estado do Amazonas e Roberto Gil Filho, 30 anos, de Cuiabá foram presos após testemunhas chamarem a Polícia Nacional do Paraguai.

Eles queimaram um veiculo Fiat Uno em um caminho vicinal da colônia Victoriaí, a quatro quilômetros de Pedro Juan Caballero. Os três foram presos no momento em que fugiam.

Ao serem abordados, já receberam voz de prisão e foram encaminhados a 6ª delegacia de policia da cidade, onde os agentes comunicaram o fato ao Ministério Publico, que determinou a prisão dos três até que se verifique a situação e quais os motivos para terem incendiado o veiculo em território paraguaio.

