Brenner volta a brilhar no Maracanã, São Paulo vence o Flu e abre 7 pontos na liderança

O São Paulo está cada vez mais isolado na liderança do Campeonato Brasileiro. Visitando o Fluminense neste domingo, no Maracanã, o time comandado por Fernando Diniz não deixou a oportunidade de voltar a abrir sete pontos na ponta da tabela e, mesmo com dificuldades, venceu os donos da casa por 2 a 1, com dois gols de Brenner. Fred descontou para o Tricolor carioca depois de um erro crasso de Gabriel Sara na saída de bola.

O São Paulo entrou em campo neste sábado já sabendo do tropeço do Flamengo, que empatou com o Fortaleza em 0 a 0. Desta forma, bastava uma vitória ao Tricolor paulista para se distanciar de seu principal concorrente. E ela veio graças a Brenner, que mais uma vez esteve em um dia iluminado no Maracanã. Com os dois gols deste sábado, o atacante se igualou a Gino Orlando e Müller como o segundo são-paulino que mais vezes balançou as redes no estádio carioca, com cinco tentos. Apenas França aparece à frente, com 11 gols.

Agora, com o dever cumprido, o Tricolor paulista volta o foco para o jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil, contra o Grêmio, quarta-feira, no Morumbi. Depois de perder a ida por 1 a 0, o São Paulo precisa reverter o resultado para garantir vaga na grande final do torneio que jamais venceu.

O jogo – O Fluminense tentou minar a saída de bola do São Paulo nos primeiros minutos, mas os líderes do Campeonato Brasileiro estavam espertos e começaram a partida conseguindo cruzar o meio-campo com a bola nos pés. Aos nove, quase o Tricolor paulista abriu o placar depois de Gabriel Sara receber passe aéreo de Reinaldo, mas, ao fazer o giro, foi desarmado.

Se não deu com Gabriel Sara, melhor para Brenner, que dessa vez foi cirúrgico para abrir o placar depois de perder uma chance inacreditável na última quarta-feira, contra o Grêmio, pela Copa do Brasil. Reinaldo cruzou no segundo pau, a bola atravessou a área e o atacante apareceu de carrinho para estufar as redes.

O Fluminense respondeu pouco depois com Wellington Silva. O atacante recebeu na entrada da área, ajeitou e bateu firme, mas mandou por cima do gol. Mas, era o São Paulo o time mais eficiente do primeiro tempo. Aos 30 minutos, Matheus Ferraz derrubou Luciano perto da meta defendida por Marcos Felipe. Gabriel Sara foi para a cobrança e mandou no ângulo, mas faltou força, facilitando a vida do goleiro do Flu.

Antes do intervalo, o São Paulo ainda teve uma chance derradeira de ampliar. Aos 39, Reinaldo cobrou lateral na área, e Brenner, livre, escorou de cabeça, tentando encontrar Luciano. Entretanto, Danilo Barcelos apareceu no meio do caminho para desviar levemente e salvar o Fluminense do que seria o segundo gol dos visitantes.

Atrás no placar, o Fluminense começou o segundo tempo mais ligado e não demorou muito para empatar. Aos seis minutos, Gabriel Sara cometeu erro bizarro na saída de bola, entregando a bola de presente para Fred, que soltou a bomba da entrada da área, livre da marcação, sem chances para o goleiro Tiago Volpi, marcando um golaço no Maracanã.

O São Paulo tentou responder pouco depois com Brenner. Aos oito minutos, o atacante aproveitou erro de Yuri na saída de bola e experimentou de fora da área, mas mandou no meio do gol, facilitando a defesa de Marcos Felipe.

Com as entradas de Pablo e Vitor Bueno nas vagas de Luciano e Igor Gomes, respectivamente, o São Paulo passou pressionar mais o Fluminense. E a mudança de postura até foi revertida em gol. Após cobrança de escanteio, a bola sobrou para Pablo dentro da área, que mandou para o fundo das redes, mas o árbitro já havia marcado falta de ataque.

Se não deu com Pablo, deu com Brenner. O atacante são-paulino estava realmente em mais um dia iluminado no Maracanã. Gabriel Sara recebeu lançamento pela esquerda e mandou de primeira para o meio da área, encontrando o artilheiro, que arrematou à queima-roupa, mas Marcos Felipe fez a defesa. No rebote, Vitor Bueno finalizou, e a bola sobrou para Brenner, que desta vez não desperdiçou, estufando as redes.

Antes do apito final, mais precisamente aos 40 minutos, Caio Paulista teve a chance de ouro para empatar o jogo. Fred matou no peito e deu uma cavada por cima, deixando o atacante cara a cara com Volpi, mas, ao tentar encobrir o goleiro são-paulino, mandou para fora. Daí em diante, Daniel Alves e companhia se seguraram na defesa para garantir a suada e importante vitória no Maracanã.

Fonte:Gazeta Esportiva /

26/12/2020 20:34

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...