BRIGA DE FACAS-Homem morre após invadir casa de ex-companheira e tentar matar o atual namorado

José Júnior invadiu a casa da ex-companheira e tentou assassinar o atual companheiro dela. (Foto: Via WhatsApp)

Um crime passional chocou moradores de um bairro na cidade de Breves, no Marajó, na madrugada do último domingo (29): um homem, inconformado com o término do relacionamento, invadiu a casa da ex-companheira e tentou matar o atual namorado dela. Os dois se esfaquearam, durante uma luta corporal, e o invasor faleceu nesta quarta-feira (1º).

O caso ocorreu por volta das 2h do último domingo, logo após o fim de um evento de veraneio da orla de Breves. As famílias voltavam para casa, e a mulher, Andrea Santos, já havia chegado à residência com o namorado, Marivaldo Rodrigues. Naquele momento, o ex-companheiro de Andrea, José Júnior, invadiu o local armado com uma faca.

José Júnior iniciou uma luta corporal com o namorado de Andrea, Marivaldo, que também se armou de uma faca. Os dois ficaram gravemente feridos pelos golpes trocados. José chegou a ter a barriga aberta pelas facadas. Andrea ainda tentou apartar a briga e teve ferimentos leves.

Os dois foram resgatados e transferidos para o Hospital Municipal de Breves, depois encaminhados para Hospital Regional do Marajó.

Nesta quarta-feira, José Júnior faleceu por causa dos ferimentos. Marivaldo continua internado em estado grave. O caso é investigado pela Superintendência Regional do Marajó Ocidental.

José será enterrado na tarde desta quarta-feira.

(DOL com informações de Marcos Onias/RBATV)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...