Briga durante partida de sinuca termina em espancamento e esfaqueamento em bar

Na noite de quinta-feira (19) , um homem de 32 anos foi vítima de tentativa de homicídio em um bar localizado na comunidade de Jardim do Ouro próximo a Moraes de Almeida distrito de Itaituba.

Uma confusão durante um jogo de sinuca com aposta em dinheiro terminou com um homem gravemente ferido com perfurações de faca na noite desta quinta-feira (19) na comunidade de Jardim do Ouro.

Fredson Lopes de Souza, 32 anos, foi espancado e ferido com golpes de faca por quatro pessoas em um bar no momento que jogava sinuca.

Segundo a informação repassada ao jornal Folha do Progresso , Fredson portava uma quantia de R$ 500 (quinhentos reais) e jogava apostado e ganhou o jogo, os perdedores não se contentaram e o agrediram para lhe furtar o dinheiro.

A vitima foi atingida no pescoço na cabeça com perfurações a faca e foi brutalmente espancado pelos quatro homens que após a briga fugiram rumo ignorado.

Fredson foi socorrido por populares e levado ao Pronto Socorro da Comunidade e transferido de ambulância até hospital Municipal de Novo Progresso.

Após ser atendido pelo medico plantonista a vitima foi constatada fratura nos ossos da face, traumatismo craniano e lesões no corpo- ferimentos na orelha,olhos roxo e hematomas roxos pelo corpo.

A família da vitima é do estado de Rondônia e assim que souberam da noticia , entraram em contato com o Jornal Folha do Progresso para ajudar localizar Fredson.

