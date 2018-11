Briga em Bar- Homem é internado no hospital municipal com facada no braço

Uma briga em um bar no distrito de Castelo de Sonhos, acabou com um homem gravemente ferido com faca, por uma mulher – ele foi internado no hospital Municipal de Novo Progresso na tarde deste sábado (17).

Segundo a informação a ocorrência foi em um bar naquele distrito, uma mulher teria esfaqueado a vitima , “ela pegou uma faca para se defender”, acabou ferindo Silvano da Conceição Ferreira de 30 anos.

O homem teve corte profundo no braço e foi levado para o Hospital municipal de Novo Progresso onde segue sob observação médica.

As causas da agressão ainda não foi revelada.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...