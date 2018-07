Briga em festa deixa pai e filho baleados e seguranças feridos a pauladas em Oriximiná

Segurança ficou com ferimentos pelo corpo após briga generalizada na comunidade Ajará, em Orixminá (Foto: Polícia Civil de Oriximiná/Divulgação) – Vítimas, incluindo outra pessoa baleada, foram levados para o hospital. Caso aconteceu na madrugada de domingo (19) na comunidade Ajará, na zona rural do município.

Uma briga generalizada durante uma festa comunitária deixou vários feridos na zona rural de Oriximiná, no oeste do Pará. O caso aconteceu na madrugada domingo (29) na comunidade Ajará, no Lago Sapucuá. Pai e filho e mais outra pessoa foram baleados, e seguranças da festa ficaram feridos após serem agredidos a pauladas.

De acordo com o delegado William Fonseca, a coordenação da festa tinha contratado 10 pessoas para fazer a segurança do evento. A equipe foi orientada a redobrar a atenção com comunitários de outras comunidades, uma vez que era recorrente ocorrer brigas que, segundo a coordenação, eram provocadas por pessoas de outras localidades.

Um dos seguranças percebeu a movimentação suspeita de quatro jovens, fez a abordagem e encontrou uma faca. Eles foram algemados junto outra homem que já tinha brigado na festa.

Ainda segundo o delegado com base nos depoimentos, vendo essa situação e armados com pedaços de madeira e facões, mais de 20 conhecidos dos jovens iniciaram brigas com os seguranças.



Para não ficarem feridos, os seguranças correram em várias direções, inclusive para o rio. Porém, um deles caiu e foi alcançado pelo grupo. Ao delegado, a vítima disse que já não tinha perdido as forças para lutar e se defender das agressões. Nesse momento, dois jovens entraram na briga e conseguiram salvá-lo. Os três ficaram com vários ferimentos pelo corpo.

O caso foi registrado na delegacia de Oriximiná e a polícia investiga o caso. Nesta segunda-feira (30), as vítimas foram ouvidas pela Polícia Civil. O delegado preferiu manter as informações em sigilo para não comprometer as investigações. “Eles colaboraram bastante, a gente conseguiu obter diversos elementos de informação”, disse Fonseca.

