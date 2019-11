Briga entre motoristas termina com homem morto a facada, em Moraes Almeida

O crime aconteceu por volta das 20h00mn desta sexta-feira(15) na rodovia BR 163 perímetro urbano de Moraes Almeida.

As informações que chegaram até redação do Jornal Folha do Progresso via WhatsApp (93) 984046835, com imagem de um homem morto a tiro na rodovia BR 163 do distrito de Moraes Almeida.

Segundo a fonte o crime aconteceu na noite desta sexta-feira (15), a informação inicial é que o motorista se envolveu em uma discussão com outro motorista de carreta. Ainda segundo a fonte, o motorista da carreta puxou uma faca e deferiu contra outro motorista e fugiu. O trecho esta em obras sob responsabilidade do Exercito Brasileiro. A vitima foi identificado como André Luis dos Santos, de 50 anos.

O Jornal Folha do Progresso esta coletado mais informações sobre o caso. Aguardem atualização.

