Briga entre mulheres acaba com uma delas com garrafada na cabeça

As duas mulheres foram detidas encaminhadas para a delegacia de Polícia Civil para procedimentos cabíveis, o caso foi registrado no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa de Novo Progresso e será investigado.

(Foto:Ilustrativa)- Na tarde deste domingo (27), duas mulheres que estavam na Praia da liberdade no rio Jamanxim em Novo Progresso, acabaram em luta corporal, foi quando umas delas acabou sendo ferida com uma garrafada na cabeça. O motivo da discussão seria um homem.

