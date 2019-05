Briga entre torcedores de Cruzeiro e Goiás deixa dois baleados

(Foto:Reprodução)-A PM mineira afirmou que o confronto, ocorrido na volta dos torcedores do Goiás, em Sete Lagoas, foi marcado via redes sociais

Um confronto entre torcedores de Cruzeiro e Goiás em Sete Lagoas, Região Central de Minas Gerais, deixou duas pessoas baleadas segundo informou a Polícia Militar (PM) nesta segunda-feira, 6 de maio.

A polícia mineira afirmou que o conflito aconteceu na noite domingo, 5 de maio, após o jogo entre mineiros e goianos pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, no Mineirão, com vitória do Cruzeiro por 2 a 1. A PM explicou que a briga foi marcada por um aplicativo de mensagens.

Pedro Marcelino Gonçalves e Edmar Silva dos Reis, torcedores do Cruzeiro, foram baleados no tórax e levados para o hospital municipal de Sete Lagoas, sendo um deles em estado grave.

De acordo com a Polícia Militar, um ônibus e cinco vans com torcedores goianos foram abordados e atacados por integrantes de uma organizada do Cruzeiro com paus e pedras. Os goianos reagiram e acabaram baleando os dois rapazes cruzeirenses.

Ao ser acionada, a PM fez uso de balas de borracha e bombas de efeito moral para conter o confronto. Na ação, a PM disse que havia mais de 150 pessoas envolvidas na confusão.

A PM prendeu 31 cruzeirenses, enquanto outros 20 torcedores do Goiás foram detidos pela Polícia Rodoviária Federal(PRF), porém no início da manhã de segunda-feira, foram todos liberados.

Por:Valinor Conteúdo

