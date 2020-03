Briga por causa de pedaço de mortadela termina em morte em Bragança

(Foto:Reprodução) – Colegas estavam bebendo juntos até que começaram a discutir

Uma briga que começou por um pedaço de mortadela se transformou em um homicídio na manhã deste domingo (02) em Bragança, litoral nordeste paraense. Manoel Joelson Cardoso da Silva é acusado de ter matado Caio Trajano Santos da Silva com uma facada no peito.

Segundo o 33º Batalhão de Polícia Militar (BPM), o crime foi por volta das 8h30, na travessa Aciole II, bairro do Perpétuo Socorro. Caio e Manoel estavam bebendo e conversando no quintal de uma casa, até que, em certo momento, Manoel (também conhecido como “Zangaia”), teria pedido um pedaço de mortadela para Caio. O homem negou, segundo testemunhas, em tom de brincadeira, mas isso foi suficiente para despertar a fúria do outro.

A discussão, que começou com uma piada, foi crescendo até fugir de controle. Alterados pelo álcool, Zangaia sacou uma faca e desferiu um golpe contra o peito de Caio, que tombou. Após a agressão, o homem fugiu correndo do local e se escondeu em uma casa. Caio foi socorrido por populares, que acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192). Os paramédicos fizeram os primeiros socorros no quintal da residência onde o rapaz foi ferido e o levaram ao Hospital Santo Antônio Maria Zaccaria. Contudo, ele não resistiu ao ferimento e morreu na unidade de saúde.

Quando a Polícia chegou ao local do esfaqueamento, a vítima já havia sido socorrida pelos populares. As buscas então se concentraram no autor do crime, e Manoel foi encontrado logo depois, escondido em uma casa próxima. Ele foi levado para Unidade Integrada de Policia em Bragança, onde foi autuado por homicídio.

O corpo de Caio foi removido e levado à unidade regional do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves em Castanhal.

