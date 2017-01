Briga por sinuca acaba com 3 esfaqueados em Santarém.

Foto: Débora Rodrigues (TV Tapajós) – Confusão aconteceu em um bar na tarde deste sábado no bairro Aldeia. Uma das vítimas foi socorrida e levada ao Pronto Socorro Municipal (PSM)

Uma confusão durante um jogo de sinuca terminou com três homens esfaqueados na tarde deste sábado (7), em um bar na avenida Tapajós, esquina com a travessa Assis de Vasconcelos, no bairro Aldeia, em Santarém, oeste do Pará.

Segundo informações repassadas a equipe de reportagem da TV Tapajós, durante a briga, um homem acabou atingido outro com uma facada nas costas. No mesmo instante, amigos da vítima acabaram ferindo outros dois homens também a golpes de faca.

Um deles, com a faca encravada nas costas, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado ao Pronto Socorro Municipal (PSM). Segundo a polícia, um dos suspeitos é ex-presidiário.

