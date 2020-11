Brigadistas participam de simulado contra incêndio no Hospital Regional do Sudeste do Pará

O treinamento capacitou 40 colaboradores para atuar em ocorrências de urgência dentro da unidade hospitalar.

A prevenção é o melhor caminho para garantir que a vida seja preservada. Com esse objetivo o Hospital Regional do Sudeste do Pará (HRSP), promoveu nesta quarta-feira (18), o seu Simulado de Abandono de Emergência em Incêndio Predial, com a finalidade de preparar brigadistas e colaboradores no combate ao fogo.

Gerenciada pela Pró-Saúde em Marabá, a unidade realiza periodicamente o treinamento de brigadistas, uma das principais medidas para evitar riscos aos pacientes e aos colaboradores.

Além de ser treinado para situações de risco, auxiliando na evacuação de pessoas, o brigadista é capacitado para identificar riscos no ambiente de trabalho, na emissão de pareceres e até na fiscalização do estado de conservação de equipamentos de segurança.

Na legislação, é a Norma Regulamentadora nº 23, conhecida como NR-23, que determina as funções do brigadista de incêndio, formado por um grupo de colaboradores voluntários, que passam a maior parte do tempo no mesmo local de trabalho.

De acordo com Joline Amorim, Engenheira de Segurança do Trabalho do HRSP, o simulado testou a eficácia do plano de emergência, que mostrou situações reais que podem ser enfrentadas durante incêndios na unidade.

“Preparamos nossos 40 colaboradores brigadistas para que todos saibam como agir, preservando sua integridade e a de nossos usuários em situações como essa. A resposta do simulado foi positiva, atestando que estamos preparados para qualquer eventualidade”, ressaltou.

O Hospital Regional do Sudeste do Pará possui um sistema de combate a incêndio com mais de 85 extintores, 16 pontos de hidrantes, placas de iluminação e sinalização nos corredores e demais sistemas vitais da unidade, além de alarmes sonoros, visuais e saídas de emergência.

“Temos uma preocupação constante em oferecer toda segurança necessária à todos que circulam dentro da unidade. Entre as ações preventivas, é essencial apoiar capacitações periódicas para nossos brigadistas e realizar regularmente a manutenção adequada de todo nosso sistema de prevenção a incêndio”, ressalta Valdemir Girato, diretor Hospitalar do HRSP.

Ainda de acordo com o gestor, o simulado seguiu todas as recomendações do Ministério da Saúde de prevenção ao novo coronavírus (Covid-19). A ação também não interferiu no atendimento prestado diariamente aos pacientes da unidade.

O simulado avaliou ainda a agilidade e o tempo de resposta do Corpo de Bombeiro do Estado do Pará, que chegou em poucos minutos ao hospital, prestando toda a assistência necessária para controlar e extinguir os possíveis focos de incêndio, que na ocasião, foram simulados com máquinas de fumaça.

O Hospital Regional do Sudeste do Pará é uma unidade do governo do Estado que presta atendimento 100% gratuito pelo SUS (Sistema Único de Saúde), sendo referência para mais de 1 milhão de pessoas no Pará.

Sobre a Pró-Saúde

A Pró-Saúde é uma entidade filantrópica que realiza a gestão de serviços de saúde e administração hospitalar há mais de 50 anos. Seu trabalho de inteligência visa a promoção da qualidade, humanização e sustentabilidade. Com 16 mil colaboradores e mais de 1 milhão de pacientes atendidos por mês, é uma das maiores do mercado em que atua no Brasil. Atualmente realiza a gestão de unidades de saúde presentes em 24 cidades de 12 Estados brasileiros — a maioria no âmbito do SUS (Sistema Único de Saúde). Atua amparada por seus princípios organizacionais, governança corporativa, política de integridade e valores cristãos.

Foto: Comunicação Pró-Saúde

Por: Ederson Pereira de Oliveira

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Publicado dia 16 de Novembro de 2020 às 16:48:01, por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...