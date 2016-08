Bruna diz que Jesuíta Barbosa é seu ‘crush’ e que beijaria outra mulher

Bruna Marquezine irá interpretar uma sinahzinha livre de preconceitos sexuais na minissérie “Nada Será Como Antes”. Em entrevista ao youtuber Matheus Mazzafera, ela parece ter incorporado a personagem ao declarar que não vê problema em beijar outra mulher em cena, além de falar sobre seus ‘crushs’.

Na entrevista, a atriz revelou que seu ‘crush’ feminino é a cantira Rihanna e no time dos homens disse ter uma quedinha pelo ato Jesuíta Barbosa, no ar na minissérie ‘Justiça’.

A atriz contou ainda que beijou aos 11 anos pela primeira, que dorme de lingerie em ocasião especial, mas geralmente opta por um blusão, mais casual.

Ao ser questionada se está solteira ou namorando, Bruna fugiu do assunto e deixou Matheus e seus fãs curiosos. “Não vamos falar sobre isso, vamos falar sobre qualquer outra coisa”, respondeu a bela, que tem uma torcida enorme que pede a volta do namoro com o craque Neymar.

Durante as Olimpíadas, Bruna foi flagrada ao lado de Neymar em diversas ocasiões.

Notícias ao Minuto

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...