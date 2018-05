Bruna e Neymar recebem quase R$ 2 milhões por publicidade ‘quente’

Atriz contou com massagista no camarim, diz jornal.

Aatriz Bruna Marquezine e o jogador Neymar receberam R$ 1,8 milhão para protagonizar cenas quentes em sua primeira campanha publicitária, segundo o “Extra”. Eles aparecem usando roupa íntima no novo comercial da C&A para o Dia dos Namorados.

De acordo com o jornal, a publicidade foi gravada durante seis horas no Rio de Janeiro, em 28 de abril, com uma equipe de 120 pessoas.

Marquezine e Neymar tinham camarins separados, cada um com seu maquiador. O camarim da atriz tinha velas espalhadas e massagista.

A campanha começará a ser veiculada na próxima terça-feira (22), com a música “Again”, de Lenny Kravitz, ao fundo.

Por: NOTÍCIAS AO MINUTO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro)

Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...