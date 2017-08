Bruna Marquezine e Fiorella Mattheis posam em cenário paradisíaco

A dupla ganhou elogios dos internautas

Bruna Marquezine e Fiorella Mattheis posaram juntinhas em cenário paradisíaco e postaram o clique logo cedo, nesta segunda-feira (21.08), no Instagram.

A dupla, que está curtindo dias de folga nas ilhas Maldivas ao lado de Tatá Werneck e Paulo Gustavo, aproveitou para fazer fotos com o inacreditável oceano índico como cenário. O resultado colecionou elogios dos internautas, que deixaram comentários divertidos como “imagem mais bonita que uma coxinha de frango com catupiry”.



O resultado colecionou elogios dos internautas, que deixaram comentários divertidos como “imagem mais bonita que uma coxinha de frango com catupiry”. Outros seguidores fizeram referência aos ex-namorados de Bruna e Fiorella, respectivamente Neymar e Alexandre Pato, escrevendo “boleironas”, “Neymar e Pato estão tristes neste momento”, “Duas gatas solteiras! Chorem, jogadorzinhos”, “Aí o Neymar e o Pato repensando o que perderam” e “Por que as duas resolveram cortar o cabelo? Revolta pós-término?”.

Fonte: VOGUE.GLOBO

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...