Bruna Marquezine e Neymar celebram juntos a convocação para a Copa

O casal acompanhou a convocação feita por Tite

Bruna Marquezine esteve ao lado do namorado Neymar durante a convocação oficial para a Copa do Mundo da Rússia, feita pelo técnico Tite, na tarde desta segunda-feira (14).

A atriz e o amado assistiram o momento com os jogadores Thiago Silva e Marquinhos e das suas respectivas esposas, Belle Silva e Carol Cabrino.

“Rússia, aí vamos nós”, postou Belle em seu Instagram, mostrando Neymar e Bruna no mesmo local.

Neymar voltou a Paris, onde mora e joga, depois de passar por um período de recuperação de uma lesão no pé direito no Brasil. Bruna, por sua vez, foi ao Festival de Cinema de Cannes, na França.

Fonte: Notícias ao Minuto.

