Bruna Marquezine e Neymar planejam casamento na França, diz site

O casal reatou o namoro no réveillon deste ano.

Um dos casamentos mais aguardados do Brasil pode estar mais próximo do que se imagina. Bruna Marquezine e Neymar, segundo adiantou o Glamurama, já começaram a pesquisar fornecedores para a união que deve acontecer na França, onde o jogador mora e atua pelo Paris Saint-Germain.

A informação não foi confirmada por nenhum dos dois, mas o segundo semestre deste ano promete. Neymar terá cumprido seus compromissos com a seleção brasileira na Copa do Mundo da Rússia, enquanto Marquezine se despede da sua vilã Catarina, de Deus Salve o Rei.

Embora a atriz já tenha afirmado que não há pressa quanto à oficialização da união, os dois não se desgrudam e mostram a que o amor segue mais forte do que nunca.

