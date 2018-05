Bruna Marquezine posa de topless e fãs enlouquecem: ‘Brudeusa!’

Bruna Marquezine surgiu mais uma vez de topless em um clique sensual. O fotógrafo Brunno Rangel postou a imagem da atriz nesta segunda-feira (30/4) e agitou as redes sociais, deixando os fãs dela enlouquecidos.

“Maravilhosa”, “Ela é uma rainha” e “Brudeusa!” foram alguns dos comentários dos internautas na imagem em que Bruna tampa os seios com os braços de forma estratégica. Essa, porém, não é a primeira vez que a namorada de Neymar posa seminua. No início do março, os seguidores da morena ficaram sem fôlego diante de outro ensaio da famosa.

