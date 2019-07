(Foto:© Reprodução / Instagram )- Brunna Gonçalves afirma que começou a olhar para o futuro de outra forma quando iniciou o atual namoro

Brunna fala em casar e formar família com Ludmilla

No mês de junho a cantora Ludmilla assumiu publicamente o namoro com a bailarina Brunna Gonçalves. Desde então, o casal tem conquistado cada vez mais fãs dadas as demonstrações de amor que já não escondem de ninguém.

Recentemente, Brunna voltou a causar alvoroço entre os fãs da funkeira ao revelar que a artista é a pessoa com quem sonha em casar e formar família.

“Digo que quero casar e ter filhos. A Lud é a pessoa que escolhi para isso. Tenho essa certeza. Mas tudo tem o momento certo. Ela está em um momento de muito trabalho e eu estou fazendo as minhas coisas também”, começou dizendo.

Brunna revela que, antes de conhecer a cantora, os planos para o futuro não passavam por construir família. Algo que mudou quando se apaixonou.

“Era muito seca e fria antes dela. A Lud é o meu primeiro amor. Tudo mudou depois dela. Ela despertou em mim esse sentimento de casar e ter filhos”, rematou.

