Bruno diz que Macarrão é o responsável pela morte de Eliza Samudio

Morte da modelo Eliza Samudio, envolvendo o goleiro Bruno Fernandes, 35, pode ter reviravolta. Isso porque, às vésperas de completar dez anos do assassinato, Bruno, em entrevista exclusiva a O Tempo, afirma que a chave para desvendar o crime não é o ex-policial Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, mas Luiz Henrique Romão, o Macarrão.

Bruno pediu a Macarrão que revelasse o que aconteceu com Eliza, se foi ele o último a vê-la com vida, que ele tem orbrigação “com a a sociedade” de dizer onde o corpo está.

Já sobre Bola, Bruno disse que nunca o viu, acha que ele foi arrolado no processo por “perseguição”, referindo-se a uma suposta rixa com Edson Moreira, delegado do caso.

“Até que me provem o contrário, para mim, o Bola é inocente. Nesse caso, ele é. Quero avaliar a prova que liga o Bola a esse assunto. Não tem. Foi muito mais naquela época lá, que tinha que condenar, quando o Macarrão falou no júri que o ‘Bruno agora é o mandante, agora fecha. O Bola é o executor’. Tá, ele é o executor, prova isso. Prova também que eu sou o mandante”, declarou.

Edson Moreira negou rixa com Bola. “Não tenho nada contra ele, nem raiva dele eu tenho. Tenho raiva é do crime”, disse. Para o ex-delegado, a declaração do goleiro foi motivada por medo.

As revelações inéditas pelo o jogador inocentam o ex-policial Bola, condenado por ter sido o executor do assassinato e da ocultação do cadáver de Eliza Samudio.

O atleta, condenado como mandante do crime, garante que Macarrão é a chave no caso.

A partir das declarações, a defesa do ex-policial diz que vai estudar se existe base legal para pedir a reabertura do processo.

O ex-policial foi condenado a 22 anos de prisão por homicídio duplamente qualificado (por asfixia e recurso que dificultou a defesa da vítima) e ocultação de cadáver.

