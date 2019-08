Bruno e Marrone recebem título de embaixadores do turismo brasileiro

Bruno e Marrone junto ao presidente Jair Bolsonaro (Foto:Reprodução / Instagram)

Os dois devem passar a divulgar o turismo e cultura brasileira em suas redes sociais

A dupla sertaneja Bruno e Marrone recebeu o título de Embaixadores do Turismo Brasileiro, da Embratur (Instituto Brasileiro de Turismo). Os dois se reuniram com o presidente Jair Bolsonaro e outros órgãos na terça-feira (20), onde assinaram o diploma do cargo. Com o título, a dupla aceita a missão de divulgar o turismo e a cultura brasileira em suas redes sociais.

“Mostrando, mais uma vez, o amor pelo Brasil, pela música e pelo povo brasileiro, de forma totalmente colaborativa, essa dupla, que encanta o nosso país há muito, é a mais nova representação da promoção e divulgação do turismo no mundo. Tenho certeza que a nossa cultura será ainda mais difundida e mais turistas se interessarão pelo Brasil”, disse Gilson Machado Neto, o presidente da Embratur.

Bruno e Marrone agradeceram e se comprometeram com a missão. Juntos, os dois somam mais de 10 milhões de seguidores nas redes sociais.

