Búfalo solto nas ruas de Santarém ataca moradores; veja o vídeo

“Envie víd eos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP”- JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

(Foto:Reprodução)- Comerciantes e pedestres que passavam pelas ruas do bairro Aeroporto Velho, na avenida Anysio Chaves, em Santarém, oeste do Pará, levaram um grande susto nesta segunda-feira (20), quando um búfalo descontrolado fugia enquanto alguns homens tentavam imobilizá-lo.

You May Also Like