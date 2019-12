Bumba-meu-boi do Maranhão reconhecido como Patrimônio Cultural da Humanidade

O Complexo Cultural do Bumba meu Boi do Maranhão foi reconhecido pela Unesco (Foto: Divulgação)

O Complexo Cultural do Bumba meu Boi do Maranhão foi reconhecido pela Unesco Patrimônio Cultural Imaterial da humanidade.

O Bumba-Meu-Boi maranhense já tinha sido reconhecido nacionalmente e agora está consagrado como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade, depois de uma análise feita pelo Comitê Intergovernamental para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial da Unesco, na sua 14º reunião, que foi aberta, ontem, 10, e que terá o seu encerramento amanhã, 12, em Bogotá, na Colômbia.

“O reconhecimento é de extrema importância, pois, além de garantir maior promoção do bem no país e no exterior, vem acompanhado de todo um trabalho de valorização e proteção”, disse o secretário Especial da Cultura, Roberto Alvim

“Essa escolha vai mostrar para o mundo o que os brasileiros já apreciam. Vamos compartilhar com eles toda a magnitude dessa expressão de alta relevância para memória, diversidade cultural e história nacional”, afirmou a ex-presidente do Iphan Kátia Bogéa.

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) reconheceu o Complexo, em 2011, como Patrimônio Cultural do Brasil em 2011. É considerado um Complexo Cultural por agregar vários bens associados em uma só manifestação.

Com a conquista, o Complexo Cultural do Bumba meu Boi é o sexto bem brasileiro a integrar a lista internacional junto com a Arte Kusiwa – Pintura Corporal e Arte Gráfica Wajãpi (2003); o Samba de Roda no Recôncavo Baiano (2005); o Frevo: expressão artística do Carnaval de Recife (2012); Círio de Nossa Senhora de Nazaré (2013) e Roda de Capoeira (2014).

Fonte: Redação – Jornal Pequeno/Data de publicação: 11/12/2019

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...