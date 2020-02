Buracos deixa rodovia BR 163 em situação precária e causam riscos a motoristas

(foto:Jornal Folha do Progresso) – Concessionárias realizam reparos nas pistas.

Pelo menos três trechos da rodovia Br 163 entre a divisa do Mato Grosso e Estado do Pará , até o Porto de Miritituba , estão em condições precárias por conta dos buracos na pista.

A situação do trecho de Castelo de Sonhos até Vila Isol vem recebendo operação Tapa Buraco constantemente, no trecho de 85 quilomêtros entre o distrito de Vila Isol e Novo Progresso existem buracos tapados e outros surgindo, por todo o trecho. A reportagem fez um percurso neste inicio de semana e apurou que o transito de caminhões carregados com soja do Mato Grosso, aumentou e caminhões fazem zigue zague pela rodovia.

“Com a divulgação da rodovia estar totalmente pavimentada até o porto de Miritituba , o frete abaixou e o fluxo de carretas aumentou”.

O motorista Alberto Vicente Gomes, afirmou que sempre passa pelo local e que a maioria dos buracos apareceram recentemente após as chuvas. Quando saímos do Mato Grosso é uma coisa na volta outra. – “É muito perigoso porque a gente acaba tendo que se arriscar”.

No trecho Novo Progresso/Miritituba , encontramos o asfalto recém inaugurado já apresentando defeitos , muitos buracos surgiram a empresa optou por uma nova camada de pavimento e o acostamento ainda não foi totalmente concluso, o exercito continua no trecho e a sinalização em situação precária.

Por todo trecho percorrido pela reportagem encontramos defeitos na rodovia, que ainda agrada a maioria dos motoristas pela facilidade de transitar sem atoleiros.

O DNIT mantêm serviços de reparos em todos os trechos.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...