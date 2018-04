Buracos nas principais vias de Novo Progresso aumentam com as chuvas

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Ruas desgastadas e buracos causam transtornos e prejuízos para quem trafega. O Jornal Folha do Progresso percorreu ruas após a forte chuva desta quinta-feira(05) e constatou que as pistas apresentam rombos que colocam em risco os automóveis e os motoristas. Quem dirige pelas vias da cidade, deve ficar atento.

