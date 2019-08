Busca por recadastramento biométrico é baixa em seis cidades do Pará

Busca por recadastramento biométrico é baixo em seis cidades do Pará — Foto: Magda Oliveira/ G1

Muitos eleitores ainda não fizeram o cadastramento em Benevides, Mãe do Rio, Novo Repartimento, Porto de Moz, Tailândia e Vigia.

A 3ª etapa do recadastramento biométrico está chegando na reta final em Benevides, Mãe do Rio, Novo Repartimento, Porto de Moz, Tailândia e Vigia no Pará. A ação foi iniciada no dia 26 de junho e muitos eleitores ainda não procuraram o atendimento pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Pará.

Leia Também:Recadastramento biométrico é obrigatório e continua em Novo Progresso

Em Benevides, os espaços de atendimento têm recebido poucas pessoas durante o dia, segundo os funcionários. Dos 39.579 eleitores, até então somente 26.896 realizaram a revisão biométrica, ou seja, 32% ainda precisam fazer o procedimento.

Em Novo Repartimento, dos 39.303 eleitores, 47,8% ainda precisam fazer o cadastramento. Em Tailândia, dos 45.855 eleitores, 32.099 realizaram, faltando 30%. E em Vigia, 47% dos 31.472 eleitores ainda precisam atualizar a biometria.

Em Mãe do Rio, dos 24.620 eleitores esperados, 21,2% ainda não compareceram. E em Porto de Moz, 18,9% dos 19.235 eleitores ainda não foram recadastrados.

Prazos

Em Benevides, Novo Repartimento, Tailândia e Vigia o prazo é até 13 de setembro.

Já em Mãe do Rio e Porto de Moz é até 23 de agosto.

Recadastramento

Para o recadastramento biométrico, o eleitor deve procurar o atendimento da Justiça Eleitoral, comparecendo munido de um documento oficial com foto e um comprovante de residência atualizado.

De acordo com o TRE-PA, todos os municípios do Pará devem ter passado pela revisão biométrica até final de novembro deste ano. O processo possibilita a atualização do sistema em todo o estado. O novo processo de cadastro eleitoral utiliza a identificação do eleitor pela impressão digital.

Por G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...