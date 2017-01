Busca por vacina contra febre amarela lota postos de saúde em Novo Progresso

Em Novo Progresso à preocupação com a febre amarela só aumenta, já que a doença está avançando em outros Estados. Na região Amazônica também é o habitat destes macacos transmissores da doença – a procura por vacina em Novo Progresso cresceu com a chegada da vacina.

Com medo, muita gente está lotando as unidades de saúde, em busca da vacina, que é a única forma de se imunizar. Os estoques da vacina contra a febre amarela foram reforçados na unidade de saúde do bairro Jardim Planalto.

A procura pelas doses já aumentou. Só nesta quarta-feira (23) foram imunizadas mais de 100 pessoas. “Eu moro no bairro e fui procurar o mais rápido possível a vacina, fiquei preocupado por causa da doença”, afirma o Jovem Ricardo Foresti.

Além do reforço da vacina, em Novo Progresso a Coordenação de Edemias está mobilizando os agentes de saúde para passar nas residências e alertar sobre a importância da vacinação. São reforçados também os cuidados com os quintais para evitar criadouros do mosquito Aedes aegypti que pode transmitir a doença na área urbana.

Até agora nenhum caso foi registrado da doença no município, mesmo assim a Secretaria Municipal de Saúde está em alerta.

Veja Locais e horários:

Segunda-feira : PSF Jucelândia

Quarta-Feira: Jardim Planalto

Sexta-Feira: Jardim América

As comunidades rurais que está sendo realizada a vacinação nos postos locais são: Alvorada da Amazônia e Distrito de Vila Isol.

